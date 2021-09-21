Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyetini kabul etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, New York Times heyetini kabul etti.

21 Eylül 2021, Salı 01:40 Son Güncelleme:
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Yeni açılan Türkevi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.

AA

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