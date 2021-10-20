Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada resmi törenle karşılandı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ziyarette bulunduğu Nijerya'nın başkenti Abuja'da resmi tören düzenlendi.

20 Ekim 2021, Çarşamba 14:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken tören kıtası, makam aracından inişlerinde ise Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetlerini birbirlerine tanıttıktan sonra tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Buhari, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.


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