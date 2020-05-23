Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
23 Mayıs 2020, Cumartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İHA