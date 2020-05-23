Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’le telefonda görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İHA

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