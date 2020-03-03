Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı.
03 Mart 2020, Salı 16:06 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alınmıştır. Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin Türkiye’nin arkasında olduğunu ifade etmiştir" denildi.