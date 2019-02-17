Cumhurbaşkanı Erdoğan partililerle çay içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’den ayrılmadan önce havaalanı yol güzergahındaki AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı'na uğradı

17 Şubat 2019, Pazar 20:49 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partililerle çay içti

Burada partililerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerin ricasını da kırmayarak onlarla birlikte çay içti.

AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekleyen partililerin çağrısı üzerine parti binasına giden Erdoğan, burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Partililerle yerel seçim konusunda sohbet eden Recep Tayyip Erdoğan, çay içerek parti binasından ayrıldı.


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(İHA)

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