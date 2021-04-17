Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Hasankeyf-2 Köprüsü’yle ilgili paylaşımda bulundu.

17 Nisan 2021, Cumartesi 18:14 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü’nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında, "Ulaştırmada Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık" başlığıyla Hasankeyf-2 Köprüsü’ne ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.



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