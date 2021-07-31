Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin Akdemir’in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Akdemir’in babası Ali Akdemir ve diğer aile üyeleriyle çekilen fotoğraflarına yer verildi.

Motosikleti kaza yaptı

25 yaşındaki Şahin Akdemir, 29 Temmuz’da Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra, bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

AA