Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin Akdemir’in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin Akdemir’in ailesine başsağlığı diledi

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin Akdemir’in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesi ile görüşerek, taziye dileklerini iletti.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 22:52 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Akdemir’in babası Ali Akdemir ve diğer aile üyeleriyle çekilen fotoğraflarına yer verildi.

Motosikleti kaza yaptı

25 yaşındaki Şahin Akdemir, 29 Temmuz’da Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra, bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

AA

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