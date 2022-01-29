Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Açılışını yaptığımız eserlerin Derelili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Doğankent'te selin yıktığı konutları yeniden inşa ettik. Dereli'de yapılan işler bu ülkede devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma, dertlerini çözme gücünün göstermesi önemli bir örnektir.

Sel felaketi oldu Bakan arkadaşlarım hep birlikte Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik. Vatadaşlarımızla beraber olduk. Onlarla dertlendik. Birilerine bakıyorsunuz kafayı bulmaya gidiyor. Bu belediye başkanlığını bende yaptım, hem de İstanbul'da. Öyle kar, bora, fırtına olacak yok oraya git, buraya git... Bizim kitabımızda yok. Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın.

İşte deprem felaketlerinde o yangın afetlerinde benim Bakan arkadaşlarım Antalya'daydı, Muğla'da, Kastamonu'da Bozkurt'ta Cumhurbaşkanı neredeydi O da onların yanındaydı. Sel afeti mi oldu bunu gidereceksin çünkü görevin bunu gerektiriyor.

"YÜKSELEN BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK"

Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz, Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet bunların üzerinde yükselteceğiz demiştik. bunlar yetmez başka ulaşım dedik, enerji dedik, tarım dedik, dış politika dedik. Tüm bunlar üzerinde yükselen bir Türkiye'yi inşa ettik. Giresun bizden aldığı bu enerji ile şu anda karşımdaki topluluğa bakıyorum aynı sinerji burada da var.

"BİZİ BU DERT YOLLARA DÖKTÜ"

Aşk öyle bir şeydir ki kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Biz sizi seviyoruz ve sizde yok oluyoruz. Bununla da kalmıyoruz hizmetlerimizle yatırımlarımızla sürekli eğitimde 76 üniversite ile başladık şu anda Türkiye'nin 81 vilayetinde 206 üniversitemiz var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Bizi bu dert yollara döktü. Biz Ferhat olduk siz Şirin. Dağları deldik Şirin'e ulaştık. Ferhat olmak her kişinin karı değil. Ferhat Şirin ile işte bu yolculukta buluşuyor. Şimdi de bugün Giresun'da sizlerle buluştuk. Bu havada bu soğukta sizlerin sıcaklığı havayı da ısıtıyor. Yarın da Trabzon'dayız. Trabzon'da Trabzonlu hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Biz laf üretmiyoruz iş üretiyoruz.















