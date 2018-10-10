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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sevgi tohumları ekeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinde restore edilen ‘Gül Baba Türbesi’nin açılışını yaptı ve “Dini, etnik farklılıkları kaşıyanlara inat biz sevgi tohumları ekeceğiz” dedi

10 Ekim 2018, Çarşamba 06:39 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 07:35
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Hakan Çelik

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’in daveti üzerine iki günlük resmi ziyaret için ülkeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ‘Macaristan-Türkiye İş Forumu’nda konuştu. Forum kapsamında 300’den fazla Türk ve Macar iş insanı bir araya geldi.

Hoşgörü sembolü

Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de TİKA’nın (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) desteği ile restore edilen Gül Baba Türbesi’nin açılışına da katıldı. Bektaşi Gül Baba, Osmanlı’nın fethettiği bölgeye 500 yıl önce yerleşmiş ve kurduğu tekke ile hoşgörünün sembolü olmuştu. Erdoğan açılış töreninde “Gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galip gelmesinin sembolüdür” dedi.

Gül Baba’nın mirası

Erdoğan şöyle devam etti: “Bölgesel barış ve istikrara yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde işbirliğimiz çok daha önemli. Dini, kültürel, etnik farklılıkları kaşıyarak insanları birbirine düşürmeye çalışanlara inat Gül Baba’nın yaptığı gibi bu topraklara husumet tohumları yerine sevgi tohumları ekeceğiz.”

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