Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü. Erdoğan daha sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ile de görüştü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan’daki resmi ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ile de görüştü.



