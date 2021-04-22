Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti.
22 Nisan 2021, Perşembe 01:08 Son Güncelleme:
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Erdoğan, milli güreşçiye aynı başarıyı Tokyo Olimpiyatları'nda beklediğini söyledi.
Taha Akgül de en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda kariyerinin 2. olimpiyat madalyasını kazanmak olduğunu dile getirdi.
AA