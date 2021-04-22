Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü telefonla arayarak kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti.

22 Nisan 2021, Perşembe 01:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erdoğan, milli güreşçiye aynı başarıyı Tokyo Olimpiyatları'nda beklediğini söyledi.

Taha Akgül de en büyük hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda kariyerinin 2. olimpiyat madalyasını kazanmak olduğunu dile getirdi.

AA

İlgili Haberler
Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Türkiye kutuplardan ibaret değil
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Oy meselesi
Rauf Tamer
Murat Çelik
Türkiye varyantı mı?
Murat Çelik
Hakan Çelik
Bir törenden akılda kalanlar
Hakan Çelik
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü kabul etti