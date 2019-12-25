Tunus'ta son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti. Erdoğan: "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor" dedi. "Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı yok" diyen Erdoğan, Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim. Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" açıklamasını yaptı.

Tunus'a sürpriz ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım. Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk" açıklamasını yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise açıklamasında, "Libya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele" dedi.













Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Akdeniz'de Libya ile anlaşma

Libya ile herhangi bir bağı olmayanların ne işi var. Yunanistan'ın burada söz sahibi olması söz konusu değildir.

Türk askeri Libya'ya gidecek mi?

Türkiye herhangi bir davet olursa, davete icabet eder. Adımlarımızı buna göre atarız.

Libya'daki çatışmalar

Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı yok. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim. Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?























