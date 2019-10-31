Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

En kısa zamanda Gürcistan ile stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız. Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var. Trans- Anadolu doğal gaz boru hattı ile bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırmada Bakü - Tiflis - Kars tarihi bir adımdı. Bu demir yolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu.

Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız.





"Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik"

2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda yalnızca vizeleri kaldırmakla kalmadık pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı olmamız bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ekonomik iş birliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyoruz. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.





Ortak tatbikat

Gürcistan'ın bağımsızlığı, siyasi istikrar ve toprak bütünlüğü bizim için son derece önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında bu yıl da Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Bugüne kadar 2200 Gürcü askeri personeli Türkiye'de icra edilen çeşitli kurs ve aktivitelere katılmıştır. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi için çabalarımız Gürcistan'ın da katkılarıyla devam ediyor.

FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün terör örgütlerine karşı mücadeleyi Gürcistan ile karşılıklı teyit ettik. Türkiye Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür.





Gürcistan Başbakanı Giorgi Gaharia'nın açıklamalarından satır başları:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlamak isterim. Türk halkına refah ve esenlik dilerim. Yaptığımız görüşmelerde güvenlik ve kültür gibi konuları ele aldık ve ticaret ve ekonomi konularını vurguladık. Türkiye Gürcistan'ın birinci ticaret ortağıdır ama daha büyük perspektiflerimiz var ve mevcut rakamların daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlar Kurulumuz bu konu üzerinde çalışacak. Ayrıca enerji koridorları konusundaki iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Türkiye Gürcistan için Avrupa'ya açılan yol anlamına geliyor. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gösterdiğiniz tavır için teşekkür etmek isterim.



