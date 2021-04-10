Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti.

10 Nisan 2021, Cumartesi 00:04 Son Güncelleme:
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya’da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye’ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya’da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk Vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra Milli takım içinde ter dökecek.

Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

DHA

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