Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti. Elektrikli sürücüsüz otomobil sene başında duyurulmuştu.

Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, ''Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz.'' mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı öncesi ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

Ortaklaşa üretmiş durumdalar. Şu andaki aracın boyu 8 metre. Ses vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Yapay zeka olarak da gerek yayalara karşı duyarlı, trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak, yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek.





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Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markaların adını da duyuracaklar. Bütün mesele bu adımın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizi ayrıca mutlu etmiştir.

Her şey artık elektrikli dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Temiz enerjinin de ön adımları... Dünya temiz enerjiye gidiyor.

Bize de diyorlar iklim değişikliği noktasında neden adım atıyorsunuz diye? ABD adım atsın biz de atarız. Onlar atmaz biz atarsak sanayimizde durum ortada.







