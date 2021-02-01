Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'sürücüsüz otobüsünü' test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'sürücüsüz otobüsünü' test etti

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'sürücüsüz otobüsünü' test etti

Türkiye'nin ilk akıllı 'sürücüsüz otobüs' çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisler tarafından üretilen otobüsün test sürüşünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içinde yaptı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 16:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin ilk akıllı "sürücüsüz otobüs" çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti. Elektrikli sürücüsüz otomobil sene başında duyurulmuştu.

Erdoğan'dan açıklama 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, ''Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz.'' mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı öncesi ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

Ortaklaşa üretmiş durumdalar. Şu andaki aracın boyu 8 metre. Ses vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Yapay zeka olarak da gerek yayalara karşı duyarlı, trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak, yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek.



Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markaların adını da duyuracaklar. Bütün mesele bu adımın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizi ayrıca mutlu etmiştir.

Her şey artık elektrikli dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Temiz enerjinin de ön adımları... Dünya temiz enerjiye gidiyor.

Bize de diyorlar iklim değişikliği noktasında neden adım atıyorsunuz diye? ABD adım atsın biz de atarız. Onlar atmaz biz atarsak sanayimizde durum ortada.

İlgili Haberler
CHP'den 350 'Muharrem İnce' istifası dahaErdoğan, CHP'de 3 vekilin istifasıyla ilgili ilk kez konuştu: AK Parti'ye suçlamak yüzsüzlüktür



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İhracat 30 milyar doları bulur
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Cevabı zor
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Bi’ kahve içelim’ diye bir laf vardı...
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TÜRASAŞ 45 sürekli işçi alacak