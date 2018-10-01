Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem 2’nci Yasama Yılına dair sosyal medyadan mesaj yayımladı
Erdoğan ayrıca gündeme dair önemli konularla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajları;
https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1046809010987524096
https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1046810636632625155
https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1046813337105969158
https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1046815278666063873
Bu haberi de okudularSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de çok önemli mesajlar