Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci Dönem 2’nci Yasama Yılına dair sosyal medyadan mesaj yayımladı

01 Ekim 2018, Pazartesi 20:48 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 20:49
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Erdoğan ayrıca gündeme dair önemli konularla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajları;


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