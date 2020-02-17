Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında birçok teknopark kazandırdık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında birçok teknopark kazandırdık

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında birçok teknopark kazandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok teknopark kazandırdıklarını bildirdi.

17 Şubat 2020, Pazartesi 00:32 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından teknoparklara ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."



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