Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından teknoparklara ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."







