Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da fırına uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da fırına uğradı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da fırına uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da yol üstündeki bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı.

19 Aralık 2020, Cumartesi 13:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla da sohbet etti.

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Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.


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