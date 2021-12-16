Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüştü!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

16 Aralık 2021, Perşembe 17:35 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre; görüşmede, Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı.

TÜRKSAT 5-B UYDUSUNUN UZAYA FIRLATILMA SÜRECİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Videokonferansta, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.

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