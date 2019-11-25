Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin de gözden geçirileceği ziyaret için Erdoğan ve beraberindeki heyet TSİ 09:25’te Esenboğa Havalimanı’nda hareket etti.

Cumhurbaşkanı ve heyeti uğurladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.

Türkiye ile Katar ilişkileri güçlenecek

İki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirileceği ziyarette; bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Komite toplantısı vesilesiyle Türkiye ve Katar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzası planlanırken Erdoğan'ın Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etmesi de öngörülüyor.

AA