Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

12 Mart 2020, Perşembe 23:04 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.

AA


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