Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump yemekte bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı. Resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü