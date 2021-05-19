Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız." dedi.

Akşener'in ifadeleri ile ilgili, Erdoğan, "Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Benim İsrail’in Başbakanı ile Davos’ta bir maceram oldu. Davos’ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor." dedi.

"40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan’a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez." diyen Erdoğa, "Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu’ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Kuzey Kıbrıs’tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs’tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim." dedi.

"Kuzey Kıbrıs’tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz." ifadesini kullanan Erdoğan, "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA’larımızın ve İHA’larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın." dedi.

"Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde"

"Bugüne kadar çok Sofi Nurettinler öldürdük ve bunlar hala devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil’i de çökertmemiz lazım." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." şeklinde konuştu.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim

Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Erdoğan, "Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar." dedi.

AA