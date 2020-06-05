Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
05 Haziran 2020, Cuma 19:34 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İncek semtinde yapımı devam eden Yargıtay Başkanlığı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
AA
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