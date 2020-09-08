Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği "Okullar açılacak mı?" sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullar eğitime açılacak. Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

08 Eylül 2020, Salı 09:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği "Okullar açılacak mı?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullar eğitime açılacak. Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemiz" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz sisteme devam edeceğiz. Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir'' ifadelerini kullandı.


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