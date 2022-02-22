Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü. İki lider Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını görüştü.

22 Şubat 2022, Salı 16:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını ele aldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Zelenski, Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenski, "Ukrayna'nın konumu ve toprak bütünlüğünü desteklediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sundum. Ayrıca Türkiye, Almanya ve Ukrayna'nın da katılımıyla gerçekleştirilen BM Güvenlik Konseyi kalıcı üyeler zirvesinin düzenlenmesine verdiği destek için de teşekkür ettim." dedi.


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