Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını ele aldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Zelenski, Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenski, "Ukrayna'nın konumu ve toprak bütünlüğünü desteklediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sundum. Ayrıca Türkiye, Almanya ve Ukrayna'nın da katılımıyla gerçekleştirilen BM Güvenlik Konseyi kalıcı üyeler zirvesinin düzenlenmesine verdiği destek için de teşekkür ettim." dedi.



