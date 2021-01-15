Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün 14.00’te başlayan MKYK toplantısına başkanlık yaptı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın toplantıda aşı olacağını kurmaylarına iletmesi üzerine örnek teşkil etmesi açısından MYK ve MKYK üyeleriyle birlikte aşı olunmasına karar verildi.

Erdoğan’ın da kurmaylarına, “Örnek teşkil etmek için aşı olacağım” dediği öğrenildi. MKYK toplantısının saat 16.00’da bitmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, MYK ve MKYK üyeleri, Erdoğan’dan önce Genel Merkez’den ayrılarak, Erdoğan’ı karşılamak için Ankara Şehir Hastanesi’ne gitti. Erdoğan ise MKYK toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla Genel Merkez’de bir görüşme yaptı. Erdoğan daha sonra saat 17.50’de beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı MYK üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Merkezi’nden ayrıldı. Erdoğan’ın yanında oğlu Bilal Erdoğan’ın da olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hastaneye gitti.

Telegram'dan duyurdu

Ankara Şehir Hastanesi’nde kurmaylarıyla birlikte aşı olan Erdoğan, daha sonra Telegram hesabı üzerinden “Ben de aşı oldum” açıklamasını yaptı. Hastane çıkışı gazetecilerin karşısına geçen Erdoğan, “Aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün ilk aşıyı yaptırdı. Başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. 25, 30 milyon doz aşı daha gelecek. Bu süreçte ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede yatanlara rabbimden şifalar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. 256 bin kişi şu ana kadar aşı oldu. Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da iyi. Aşı için belirlenen süreç de düşük. Bayağı hızlı olunuyor. 5 dakika aşı, 15 dakika da istirahat. Çin aşısı dışında çalışmalar var. Almanya ile irtibatlarımız var. Kendi çalışmalarımız var. İnşallah nisan, mayıs gibi devreye girecek. 2’nci doz aşıyı 28 gün sonra olacağım” dedi.

Aşıyı yapan doktor kim?

Erdoğan’ın aşı olduğu anların fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar aşıyı yapan doktoru İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na benzettiler. İmamoğlu da bir Twitter kullanıcısının “İmamoğlu mu o” şeklindeki mesajına, “Hayır ben değilim” diyerek gülen surat emojisi ile yanıt verdi. Erdoğan’a aşıyı yapan o doktor ise Ankara Şehir Hastanesi İdare ve eğitim sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş’ti. (Özgür ALTUNCU / İSTANBUL)

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hastanede eşlik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Sistemde bugün canlı olarak Türkiye’de ne kadar aşı yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada bu kadar ilk gün aşı yapan ve canlı olarak yayınlayan başka ülke var mı bilmiyorum. Bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca iller bazında da ne kadar aşının yapıldığını göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hürriyet / Gizem Karakış- Özgür Altuncu





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