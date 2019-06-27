İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bizler Asya'nın Doğu ve Batı ucunda yer alan iki ülkeyiz. Aramızdaki mesafeye rağmen Türkler ve Japonlar arasındaki dostluk takdirle karşılanıyor. Japon halko çalışkanlığı ile her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Türk milletinin 2200 yılı aşan tarihiyle tıpkı Japonlar gibi yeni başlangıçların küllerinden yeniden doğuşun tarihidir.

1999 yılında bir mahkeme kararıyla nokta konulmak istenen tarihimiz, 2002 yılından itibaren yeni bir kimlikle adeta yeniden dirildik.

129 yıl önce meydana gelen ve 532 denizcimizin şehit olduğu Ertuğrul Fırkateyni faciası dostane ilişkilerimizin başlamasına vesile olmuştur.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm Japon dostlarımızı davet ediyorum.

Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki tüm krizlerde demokrasinin ve özgürlüklerin yanında yer aldık. Sınırlarımıza dayanan 4 milyona yakın göçmene hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gölümüzü açtık. Suriye'de en ağır bedeli ödeyenler ne yazık ki kadınlar oldu. Çoğu zaman ucuz iş gücü olarak görülen kadınların emeği ve alın teri sömürülüyor.

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Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi.

Ayrımcılığın arttığı, aile kavramının erozyona uğradığı dönemde Türkiye olarak kadın hakları konusunda tarihi reformlara imza attık. 40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim başarının arkasında mutlaka kadınların emeği ve gayreti bulunuyor.

"MAZLUMLARA SAHİP ÇIKMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ülkemizin kadınlarının çalışması, yönetmesi, üretmesi, okuması önemli görevimiz. Kamu istihdamında kadın oranımız yüzde 38'i geçiyor. İş hayatının her alanında kadınlarımız geçmişe oranla çok daha yüksek oranlarda temsil ediyor. Şartlar ne olursa olsun Türkiye olarak etnik kimliğine, inancına bakmadan mazlumlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz. İnsanlığın vicdanı olacağız.

(Mukogawa Kadın Üniversitesi) Bu üniversiteyi inceleyeceğim. Bunun yanında toplam 80 kadın üniversitesini şu anda büyükelçimede görev veriyorum. İncelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız.