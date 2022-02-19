Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün.

Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Telefon görüşmesinde gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bütün arkadaşlara tüm kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ve ben başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum.' ifadelerine yer verdi.









Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, CNN Türk’ten Hakan Çelik'in sorularını yanıtlamıştı. Bakan Karaismailoğlu "Geçiş ücreti Cumartesi günü açıklanacak. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yürüyerek geçti.









Ardından Bakan Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.



