Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat darbesiyle ilgili paylaşım: Siyasi hayatım bitirilmek istendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat darbesinin 24. yıldönümü için görüntülü bir mesaj yayınladı. Erdoğan, '28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldı. Siyasi hayatım bitirilmek istendi. Darbe bir insanlık suçudur.' dedi.
28 Şubat 2021, Pazar 13:24 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle halkıma hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım. 28 Şubat’ın farkındayım.” dedi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1365965134879932420?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1365965134879932420%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnturk.com%2Fturkiye%2Fcumhurbaskani-erdogandan-28-subat-paylasimi
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