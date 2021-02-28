Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat darbesiyle ilgili paylaşım: Siyasi hayatım bitirilmek istendi
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat darbesiyle ilgili paylaşım: Siyasi hayatım bitirilmek istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat darbesiyle ilgili paylaşım: Siyasi hayatım bitirilmek istendi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat darbesiyle ilgili paylaşım: Siyasi hayatım bitirilmek istendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat darbesinin 24. yıldönümü için görüntülü bir mesaj yayınladı. Erdoğan, '28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldı. Siyasi hayatım bitirilmek istendi. Darbe bir insanlık suçudur.' dedi.

28 Şubat 2021, Pazar 13:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle halkıma hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım. 28 Şubat’ın farkındayım.” dedi.



İlgili Haberler
Yasaklar kalkıyor! İşte normalleşmeye en yakın 30 ilimiz


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İstiklal Caddesi Atlas’a kavuştu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ne günlerdi
Rauf Tamer
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal’den anılar
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 28 Şubat darbesiyle ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama