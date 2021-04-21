Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 üniversiteye rektör ataması

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 03:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi.

AA

İlgili Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandıSon dakika: Kabinede değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Türkiye varyantı mı?
Murat Çelik
Hakan Çelik
Bir törenden akılda kalanlar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Hani Batı çürümüştü…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tuhaf şeyler
Rauf Tamer
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı