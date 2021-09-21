Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe önemli görüşmeler

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabul etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

21 Eylül 2021, Salı 00:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.

New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

AA

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