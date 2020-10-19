Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için paylaşımda bulundu.
19 Ekim 2020, Pazartesi 22:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle paylaştığı iletisinde "Rahmetle, hürmetle, özlemle..." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1318251072696221703
AA
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