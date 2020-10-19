Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için paylaşımda bulundu.

19 Ekim 2020, Pazartesi 22:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle paylaştığı iletisinde "Rahmetle, hürmetle, özlemle..." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.

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AA


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