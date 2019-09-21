İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Dünya liderleriyle ikili görüşmelerim olacak. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda BM'nin gündeminde olan barış ve güvenlikle ilgili temel meselelerle ilgili görüşlerimizi dile getireceğiz.

BM Genel Kurul Başkanlığına Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz. Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum.

"SINIR BOYUNDA HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI"

Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz bunun dışında da uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şuanda da aynı noktadayız. ABD ile bizim karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelmek gibi bir lüksümüz olamaz. YPG/PYD gibi PKK'nın yan kolları gibi örgütlere şuanda ABD'nin verdiği destek apaçık ortadadır. Bunu ben sayın Trump ile paylaştım. Siz onbinlerce TIR araç mühimmat geliyor. Biz paramızla almıyoruz ama siz ücretsiz olarak bu terör örgütlerine DEAŞ'la mücadele adı altında bu tür destekleri veriyorsunuz. Biz El Bab'da 3 bin kadar DEAŞ'lıyı derdest ettik. Bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi. Halbuki biz bu mücadelemizi onlarla açık ve net yaptık. Şuanda da bölgede zaten DEAŞ da adeta yok durumunda. Şimdi bir uydurma örgüt ortaya çıkarıldı SDG diye. Bu bir aldatmaca. Bunun da PYD ve YPG'den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz. Onları gölgeleyen örten bir başka terör örgütü. Bunun PKK ile alakası yok diyorlar. Hepsi de iç içe bu seyahatimizde sayın Trump ile bir görüşmemizin olması söz konusu orada da bunları masaya yatıracağız. Çünkü sayın Trump Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekilmesine yönelik bir açıklamayı yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi. Aylar oldu ama uygulamaya gelince bu olmadı. Bu gerçekleri görmemezlikten gelmemiz mümkün değil. Nasıl Afrin'de El Bab'da kendi göbeğimizi kestiysek özellikle Suriye'nin kuzeyinde bizim terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahibine teslim etmemiz gerekiyor.

PATRİOT VE F-35 KONUSU

Patriotlar konusunda sayın Trump telefon görüşmemizde bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde ben kendisine evet dedim. Biz S-400'leri nasıl aldıysak kısa bir süre sonra ülkemiz genelindeki yerleşim planları gerçekleşiyor. Bize Patriot noktasında da şartlar sağlanırsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları hallederken F-35'leri bir yere koymamız mümkün değil. F-35'ler için 1 milyar 350 milyon dolar para yatırdık. Biz F-35'lerde üreticiyiz. Bunları yapan bir ülkeye yapılan uygulama adil bir uygulama değildir.

İDLİB TASARISI

İdlib tasarısında şuanda böyle bir ret bizim aramızda yaptığımız görüşmelerde söz konusu değil. BM Güvenlik Konseyi'nde yeni bir gelişme olduysa bilemiyorum ama Ankara zirvesinde sayın Putin, İran 3'lü olarak açıklamamızı yaptık. İdlib'le ilgili yaptığımız açıklama tamamen ateşkese dayalı bir açıklamaydı. Bu konuda Çin'in bizim zirve açıklamasına aykırı bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum. Buradaki dayanışmamız farklı ve ABD'nin dahi buraya aykırı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü yaptığımız ön görüşmelerde yine bir İstanbul zirvesi yaptık Macron, Merkel, Putin, ben... 4'lü yaptığımız zirve son Ankara ile uyumlu müzakerelerdir. Şuanda da bu 4'lüyle sayın Putin ile Ankara'da görüştük diğerleriyle de Amerika'da görüşmelerimiz olacak.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını bir kez FOX'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama hiç aynı yerde tökezleyip duruyor.

SİGARA VE NARGİLEYE İLİŞKİN DÜZENLEME

Aracı kullanan sigara içiyor bazen ben de işaret ediyorum ayıptır diyorum. Yazılı kaideye girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Gençlik yıllarımda top oynadığım yıllar kulübümüzün tavanı sigara dumanından adeta kızarırdı. Böyle sigara içerlerdi. Kim bunlar sporcu, üyeler vs. Bir yandan oyun oynayıp bir yandan sigara dumanı tavan rengini değiştirir. Biz de geçer arka tarafta bilardo oynardık. Bakıyorsunuz batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Biz insanımızın sağlığını ön plana çıkartmayacak mıyız? Kapalı mekanlarda asla, dışarıda bile belli yerlerde balkonlarda da hassasiyetlerimiz var. Para cezası vs. ne gerekiyorsa bunlar olacak. Ben hala paket toplamaya devam ediyorum. Bazılarında sigara ön cepte duruyor hemen çekip alıyorum. Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki neymiş dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı yoksa zararı yok. Hepsi hikaye. Ve onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar var maalesef sayın Bakanım da bunu duysun. İçişleri ve gümrük muhafaza çok daha yoğun bir savaşa girip ülkemize girişini yasaklamayla işi çözeceğiz. Nargileyle mücadele ve nargile konusunda da aynı mücadelemizi sürdüreceğiz. Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Tam aksine daha zararlıdır sigaradan.