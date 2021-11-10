Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk paylaşımı! Saat 09.05'te yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk paylaşımı! Saat 09.05'te yayımladı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk paylaşımı! Saat 09.05'te yayımladı

Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 09.05'te sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 09.05'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te mesajı yayımlayan Erdoğan, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83’üncü yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum" dedi.


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