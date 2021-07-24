Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nin yeninden ibadete açılması ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
24 Temmuz 2021, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun…
İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…
https://twitter.com/RTErdogan/status/1418902028768604160
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN