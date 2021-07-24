Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun…

İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…







