Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nin yeninden ibadete açılması ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun…

İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…


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