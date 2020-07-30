Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı için bir mesaj paylaştı.

30 Temmuz 2020, Perşembe 11:40 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu" dedi.

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