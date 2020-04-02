Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanları ile toplantıda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri:

Covid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok önemli görevler düşüyor.

Temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın bir şekilde sürdürmeliyiz.

AK Parti olarak bugüne kadar halkımız hayal kırıklığına uğratmadık.

Pek çok bankamız ilave kaynak sağlıyor. Bankalarımız ihtiyacı olan vatandaşlarımızın için 10 bin liraya kadar destek kredisi veriyor.

En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir.

Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar.

Rehavete asla düşmeden, panik yapmadan gerçekçi adımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye bu salgını yenecek güce sahiptir.

Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz.

Türkiye bu salgını yenecek güce sahiptir.

Corona salgınıyla mücadele sadece hükümet ve devletimizin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir.

Biz Bize Yeteriz kampanyasının işte sebebi budur. Toplanacak tutar doğrudan ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktır. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti üstünde görenlere milletimiz cevabını verecektir. Hele 83 milyonu birliğe davet eden bir kampanyaya kaşı çıkmak gaflettir. 83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece corona virüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.

Corona salgınını sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Şu an milletimizin canını tehdit eden düşmanla mücadele ediyoruz. Gün siyasi etnik mezhebi tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlik olma günüdür.





İlgili Haberler Corona virüs tedavisinde 7 dakikalık detay







