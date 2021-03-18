Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı Rabbimiz nezdinde alacaklardır. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin milletimizin gönlündeki yeri de her türlü takdirin üzerindedir. Yurtiçi ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele harekatlarında şehit ve gazi olan askerlerimiz bu toprakları vatan yapma mücadelesinde son neferlerdir. Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşılarımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. En küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir.

Selçuklu da Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır. Henüz 100. yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz.

Vatanımızın bütünlüğüne, ülkemizin birliğine yönelik saldırıların artmasının gerisinde işte bu hakikatin düşmanlarımız tarafından görülmesi de vardır. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler böylesine mukaddes bir davanın en ön saflarında yer alıyorsunuz.

Verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir. Bugün burada takdim edeceğimiz madalyalar devletimizin size olan minnettarlığının bir göstergesidir.

Sadece bu toprakları değil aldığımız nefesi bile çok gördüler. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız ve unutmayalım vazgeçmeksizin Türkiye olacağız. Tek millet diyerek 84 milyonun birliğini ve beraberliğini ifade ediyoruz.

Elbette milletimiz ve devletimiz size olan borcunu asla ödeyemez. Dedesinden atasından kalan istiklal madalyalarını gururla taşıyan torunlar olarak bizler nasıl ecdadımızla gurur duyuyorsak sizin soyunuzdan gelenler de sizinle öyle gurur duyacak.

Çanakkale destanını yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Nice savaşlar verdik. Ecdadını özellikle unutmayan bir nesil var. Ecdadın vatan yaptığı bu toprakları, devletimizi büyütmek ve güçlendirmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz.

Bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında istiklalimizi ve istikbalimizi korumak için hazır bekleyen nice yiğitlerimizin ışında devletimizi güçlendiriyoruz.

Terörden darbeye kadar her yolu denediler ama milletimize diz çöktüremediler. Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız güçle evlatlarımıza 2053 ışığını miras olarak bırakıyoruz.

Sevgili gençler bayrağımızı dalgalandıran rüzgar dün dedelerinizdi yarın siz olacaksınız.