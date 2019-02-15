Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Soçi'deki Suriye Zirvesi'ne ilişkin soru üzerine Erdoğan, Astana sürecinin alt başlıkları olarak Soçi zirvelerini başlattıklarını dile getirerek, birinci turda Soçi'den başlayıp, Ankara, Tahran olarak devam eden, şimdi ikinci turunda tekrar Soçi'den başlayan görüşmelerin beşincisini de Türkiye'de yapacaklarını aktardı.

Türkiye'de gerçekleşecek zirvenin hangi vilayette yapılacağına henüz karar verilmediğini ifade eden Erdoğan, bunun daha sonra bildirileceğini vurgulayarak, "Diyebilirim ki bu buluşmamız da gerçekten çok çok verimli, faydalı oldu. En azından Fırat'ın batısında başta şu anda İdlib olmak üzere, tabii bunun dışında Münbiç olmak üzere bunları masaya yatırdık. Cerablus'u, El Bab'ı masaya yatırdık. Fakat aslolan nedir? Münbiç'teki terör örgütlerinin YPG, PYD, bulundukları yeri terk etmesi. Nereden? Münbiç'ten çıkmaları gerekiyor ve bunlar bize daha önce verilen sözler gereği Fırat'ın doğusuna kaydırılması gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda bu konuda atılan bir adım olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çünkü Münbiç aslında bu terör örgütlerinin yeri değil. Burası yüzde 85-90 itibarıyla Araplara aittir. Ama bu söz Obama döneminden bize verildiği halde yerine getirilmedi. Tabii Sayın Trump döneminde de bu söz verildi, yine yerine getirilmedi. Şu anda hala bu terör örgütleri burada duruyor. Peki, şu anda bunların buradan çıkması diye bir şey söz konusu mu? Hala bize söylenen 'çıkacaklar, terk edecekler'. Tabii bu arada da Münbiç'in dışında da şu an İdlib büyük önem arz ediyor. 300-400 bin insanın bulunduğu bu yerde çok ciddi sınamalar oldu ve burada eğer bu sınamalar neticelenmiş olsaydı ülkemiz çok ciddi bir iltica akınına yine uğrayacaktı. Şu anda bizde 3 milyon 600 bin mülteci var. Ama bu arada 310 bin mülteci, Türkiye'den geri döndü. Nereye geri döndü? Bir kısmı Cerablus'a, Afrin'e, öbür tarafta da El Bab'a. Böyle bir dönüş başladı. Güvenliği sağlanan bölgelerde bu dönüşler oldu. Fakat biz tabii bu dönüşleri yeterli bulmuyoruz. Bizim arzumuz bu dönüşlerle birlikte o insanların mutluluğunu tesis ve temin etmek. O insanlar şu anda bu dönüşle beraber bir huzur yakaladılar."

'ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ NEYİ GEREKTİRİRSE ONU YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab'ta okulları, hastaneleri yapıp, altyapıyı oluşturduklarını ifade ederek, "Bakıyorsunuz futbol sahalarında artık kendi aralarında adeta bir lig oluşturma durumuna geldiler. Bunlar tabii yeniden bir kaynaşma, yeniden bir millet, halk olduklarını anlama fırsatı verdi. Bunu sağlayan da Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Bizim özellikle yardım kuruluşlarımız oldu." dedi.

Bu kapsamda şu ana kadar 35 milyar dolar gibi bir rakam harcandığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki Avrupa Birliği verdiği sözü tuttu mu? Tutmadı. Bize şu ana kadar söz verdikleri 3+3 milyar avroydu. Peki verilen nedir? 1 milyar 750 milyon avro. Bunun dışında bir de Dünya Mülteciler Komiserliğinden 750 milyon dolar gibi bir destek geldi. Söz var ama icra yok. Şimdi bütün mesele, olsa da olmasa da biz tabii Türkiye olarak hep dedik ki 'veren el olacağız.' Bunda da dünyada, özellikle tüm ülkeler arasında milli gelire oranla en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında Türkiye bir numara. Bazıları, Amerika diyor 'biz bir numarayız' hiç alakası yok. OECD'nin rakamları var. OECD'nin rakamlarında da Türkiye'nin bir numara olduğunu görüyoruz. Soçi bu noktada öyle bir zirve oldu ki ilk Soçi'den bu yana bu gelişmekte oluş çok farklıydı. Herkes artık Türkiye'nin gücünü ve bu noktadaki samimiyetini anladı, anlıyor. Bir diğeri de tabii Türkiye'de artık Suriye'de düzenin kurulacağı izlenimi oluşmaya başladı. Bu da önemli. Yani bunu bizler iktidar olarak hamdolsun bu süreç içerisinde sağlamış bulunuyoruz. Yeterli mi değil? İran ve Rusya ortak arayışı sürdürdükçe, biz de tabii bunu sürdüreceğiz, buradan taviz vermeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim, ulusal güvenliğimiz neyi gerektirirse onu da yapacağız."

'DEAŞ'IN ARTIK KIRINTILARI VAR'

ABD Başkanı Trump'ın 24 saat içerisinde Suriye'ye dair çok önemli bir açıklama yapacağının duyurulması hatırlatılarak, "Trump'ın ne açıklamasını bekleyebiliriz?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Trump'ın biliyorsunuz şu anda bir para talebi var. Bu para talebinin Kongre'den çıkması gerekiyor. Şu anda itibarıyla bu henüz çıkmış değil. Bu konuda da çok farklı yöntemleri kullanmak istiyor ama demokrat üyeler bunu üst mahkemeye götürme durumundalar. Böyle bir durum var. Bir diğer taraftan da bakıyorsunuz hala DEAŞ'ı adeta 24 saat içerisinde temizleyeceğini Sayın Trump iddia ediyor. Bu olur mu olmaz mı ayrı bir konu, zaten DEAŞ'tan orada ne kaldı ki? DEAŞ'ın artık kırıntıları var. Bu konuma gelmiş vaziyetti. Buradan da ben şunu anlıyorum, bunu söylemek suretiyle acaba 'Demokratları yanıma alabilir miyim, onların desteğini alabilir miyim?' böyle bir anlayış da olabilir diye düşünüyorum. Şu anda tabii yarınki açıklamada şunu bir defa kesinlikle söyleyecektir diye düşünüyorum, hani kırıntıları kaldı diyorum ya, diyecektir ki 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık.' Yani bir zafer ilanı olabilir. Bu ilanı yaparken de burada tabii DEAŞ'ın coğrafi hakimiyetini sonlandırmak gibi bir dert yok. DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve DEAŞ'a kaynaklık eden özellikle ortamı sonlandırmak olabilir. Başka bir şey de olmaz diye düşünüyorum."

AMERİKA'NIN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiğinden bu yana yanındaki generallerin sürekli değiştiğini belirten Erdoğan, bu değişimlerin bir şeyi ortaya koyduğunu, burada yönetici olarak kalabilmenin kolay bir iş olmadığını gösterdiğini söyledi.

Trump'ın özel sektörden gelmesinin önemli olduğunu, zamanı geldiğinde şirket mantığıyla yönettiğini ifade eden Erdoğan, kendisinin de özel sektörü bildiğini dile getirdi.

Erdoğan, "Trump yönetimi Suriye'den çekilme konusunda kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor. Diğer taraftan Amerika'nın Suriye'den çekilme kararını yakından takip edeceğimizi en başından beri hep konuşuyoruz, söylüyoruz. Niye? Kendi planlarımızı hayata geçirme noktasında bunu kullanmakta da kararlıyız. 911 kilometre sınır var ve bu sınırın herhangi bir tehdide açık olmaması lazım. Burası bizim için bir terör koridoru olarak hep kullanıldı. O tür ifadeler kullanıldı." diye konuştu.

Kobani döneminde eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kendisini arayarak "Kobani'de bize yardımcı olun, oradaki Kürtleri kurtaralım. Aksi taktirde 24 saatte bu insanlar yok edilecek." dediğini belirten Erdoğan, kendisinin de Obama'ya "Niye yok edilsin. Bizim kapımız her zaman açık o ayrı mesele ama sizin güvenceniz varken, bizim güvencemiz varken niye yok edilsin." dediğini söyledi.

Erdoğan, sonrasında ise ABD'nin oradakilere helikopterlerle silah desteği vererek orada adeta bir terör örgütü oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Silahları mühimmatlarıyla beraber hepsini daha sonra tespit ettik. Sonunda ne oldu? 300 bine yakın Kobani halkı Türkiye'ye göç etmek durumunda kaldı. Onları da korumamıza aldık. Onların büyük bir kısmı hala ülkemizde, bizim güvencemiz altında. Bir de kalkıyorlar utanmadan, sıkılmadan 'Türkiye Kürtlere düşmanlık ediyor.' Bu nasıl düşmanlıktır ya. Kobani'den gelenler şu anda Türkiye'de yaşıyor. Türkiye onlara her türlü güvenceyi vermiş, her türlü korumayı yapıyor. Bize 'Böyle böyle Kürtlere olumsuz yaklaşımlarınız varmış.' Elinize, dilinize dursun ya. Bilmeden bunları nasıl söylüyorsunuz, nasıl konuşuyorsunuz. Bizim derdimiz terör örgütleriyle. Biz teröristlere karşıyız. Kürtler benim vatandaşımdır, kardeşimdir. Benim partimin içerisinde sayısal olarak ciddi oranda Kürt vatandaşlarım vardır. Ayırmak diye bir şey olmaz."

GÜLEN'İN İADESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, maalesef Amerika'nın hala samimi davranmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz onlara karşı her türlü samimiyetimizi şu ana kadar gösterdik. Terör örgütlerinden gelenler vardı 12, 13 tane. Biz bu teröristleri bizden istedikleri zaman, El-Kaide'den vesaire, bunları kendilerine verdik. En son aramızda çok ciddi bir sıkıntı konusu olan Evanjelik Papaz Brunson konusunda da yargımız burayı iyi niyetle ele almak suretiyle, adli kontrol değil de tahliye kararı çıktı. Tahliye kararıyla gönderildi. Bunlar karşısında FETÖ Amerika'da yargılanan birisi değil şu anda. Yargılanan birisi olmadığı halde FETÖ'yü, ülkemizde onunla ilgili bu kadar verilmiş kararlar varken, onunla ilgili 85 klasör dosyası gönderdik. Bunlar ortada. Sadece bir deport edecek. Gönder dostluğumuzu görelim. Ondan sonra bakıyorsunuz, zaman zaman 'Filancayı da gönderin.' Kusura bakmasınlar. Bu bizim aramızdaki gerginliği artırıyor. Orada bu yaklaşım, bu anlayış olunca bizde arka arkaya soru işaretleri doğmaya başlıyor. Bu soru işaretlerine halkım cevap aradığı gibi biz de cevap arıyoruz. İçeride bunların köklerini kuruttuk. Kurutmaya devam ediyoruz. Daha bitmedi. Bu virüs öyle yaygın ki tam bir metastaz yapmış. Biz diğer kısımları da çökerteceğiz. Müttefiklerimiz maalesef gerekli adımları atmıyor. Atmasın."

Erdoğan, gereken adımlar atılarak jandarma, polis, asker, nerede varlarsa FETÖ'nün üzerine gidildiğini ifade ederek, bu dönemde de seçim arifesinde hepsinin değişik yerlerden palazlandığını, mahkemelerde de daha önce söylediklerini inkar ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(FETÖ'cülerin iadesi) Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, yeni paketler de gelecek." dedi.

FETÖ'cü emniyet müdürünün kaçmaya yeltendiğini, yine BoraJetin patronunun yanındaki bir kişinin de kaçmak üzereyken yakalandığını dile getiren Erdoğan, bu işi yakın takipte tutmaya devam edeceklerini anlattı.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmada elde edilen bütün belge, bilgileri A'dan Z'ye vermediklerini ifade ederek, gelenlere önce bu operasyon esnasında nelerin olduğunu dinlettiklerini, bazılarının bundan bir şeyler çıkardığını ama bazılarının da "Siz ne çıkaracaksınız." diye hala beklediğini anlattı.

Turkuaz Grubuna, bu konuda ortaya konulan eserlerle ilgili teşekkür eden Erdoğan, eserlerin sadece Türkçe değil, İngilizce ve Arapça olarak yayınlanacağını söyledi.

Erdoğan, bunun belki de binlerce, 10 binlerce yayınlanması gerekeceğini vurgulayarak, "Oradaki bütün belgeler, bilgiler hakikatler hele hele o kronolojik yapı, dünyada inanıyorum ki o ilgilenen mahfilleri, birinci derecede yazılı, görsel medya, sosyal medya bununla çok ilgilenecekler, bunlar ilgilendikçe Suudi Arabistan'ın göreceksiniz tutuşması farklı olacak. Hele hele Birleşmiş Milletler son atılan adımlarla, onların ortaya koydukları çok önemli. Bundan da öte bir şey daha var. CIA bu konuda bütün ağırlığını buna koymuş değil. Biz Amerika'dan bu konuda çok şey bekliyoruz. Amerika buraya varlığını, ağırlığını koyması lazım. Yani Suudi Arabistan'la olan ikili ilişkiler göz önüne alınarak eğer Cemal Kaşıkçı gibi bir düşünce insanı, bir kalemşör bir tarafa atılabiliyorsa, bugün tandırda yakıldı gibi şeyler de ortaya çıktı. Bu katlanılır bir şey değil." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Amerika'nın bir taraftan "Ben dünyada demokrasi, adalet adına varım." dediğini dile getirerek, "Nasıl bir adalet bu, nasıl bir demokrasi. Öbür tarafta Suudiler rahatsız olduklarını ortaya koyuyorlar. Dürüst olalım, açık olalım. Bir Müslüman, kalkıp da bir Müslüman vatandaşına, bırak Müslüman olmayana böyle bir şeyi yapabilir mi?" dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğuna nikah işlemleri için belgelerini getirdiğini, dışarıda da nişanlısının beklediğini, sonrasında da kaybolduğunu anımsatan Erdoğan, daha sonra ise çıktığına ilişkin yalan açıklamalar yapıldığını anlattı.

Erdoğan, 2 uçakla 15 kişinin Türkiye'ye geldiğini, ses kayıtlarında çok açık ve net şekilde "Ben kesmeyi iyi bilirim." dediğini, bu kişinin sonradan da adli tıpçı olduğunun anlaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlar bu kadar açık ortadayken daha neyi gizleyeceksin. Bu mızrak çuvala sığmaz. Dolayısıyla hala Suudi Arabistan yargılamanın neticelerini açıklamış değil. 'Yargılıyoruz, yargılayacağız.' Tamam yargıla o zaman. Cezasını da açıkla. Herkes rahatlasın ama böyle bir şey henüz söz konusu değil. Bizim cevaplanmasını istediğimiz sorular çok açık, net. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Yerli iş birlikçi diyorsunuz. Kim bu yerli iş birlikçiler? Çok açık, net. Çıkın ortaya konuşun. Talimatı kim verdi? Bu 15 kişi bunu bilmemesi mümkün mü? Bunun failleri bu 15'in içinde. 15 de kendilerine talimatı kimin verdiğini biliyor. Bir başka konu olsa Suudi Arabistan bunları nasıl konuşturur. Bunları çok iyi biliriz."

Erdoğan, "Bizim bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlılığımız var." diyerek bu konuyla ilgili gerek Adalet, gerekse Dışişleri bakanlıklarının ve MİT'in çalışmaları olduğunu, cinayetin nasıl, nerede, kimler tarafından işlendiğine ilişkin bilgileri bu yargıyı yapacak olan mercilere teslim edeceklerini söyledi.

Olayın kronolojisinin, ses kayıtlarının teslim edileceğini belirten Erdoğan, "Zaten kimler istediyse bunların bir kısmını dinlettik. Suudilere de dinlettik. Suudilerin istihbaratçıları bile bu bir felaket dediler. Herhalde bunlar morfin aldı dediler. Amerikalılar hakeza aynı söylediler. Fransızlar aynı şeyi. Yani kim bize, 'Bu konuda yardımcı olur musunuz' diyenlere, biz bunu gizlemedik." diye konuştu.

MACRON'UN 24 NİSAN KARARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, birileri rahatsız olacak diye gerçekleri dile getirmekten geri durmayacaklarını vurguladı.

Erdoğan, modern tarihin ilk soykırımı olarak nitelendirilen 600 bin Katolik'in hayatını kaybettiği Vendee soykırımını hatırlattı. Fransız ordularının 1830'da Cezayir'i işgaline de değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"1839 Gabon, bir sömürge merkezi kurarak burayı bir köle ticaret merkezi haline getirdiler. 1840, Senegal... İşgal sonrası büyük bir Hristiyanlaştırma çalışması başlattılar. Çünkü orası ağırlıklı Müslümandı. 1861-1904, Benin... Süreç içerisinde Fransız işgaline karşı çıkan ayaklanmalar, Fransızlar tarafından kanlı şekilde bastırıldı. 1872-1954, Vietnam. 500 binden fazla Vietnamlı Fransızlar tarafından katledilmiştir. 1881-1884, yine Cezayir. Fransız işgalini sona erdirmek amacıyla çıkan ayaklanmada çok sayıda insan katledilmiştir. Yerli Kanunu adı verilen zulüm kanunları uygulamaya geçirilmiştir Cezayir'de. 1881, Tunus... 1881'de Fransızların yönetimine geçti ve işgale direnenler katledildi, halk Fransızca eğitim öğretime başladı. 1896 Gine... Fransızlar, İslam'ın izlerini silmek için İslami eğitimi yasakladılar ve Hristiyanlaştırma çalışması başlattılar."

'SİYASETTE YENİSİN'

Macron'un bunları bilmediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Macron'a ben söyledim, 'Sen daha siyasette yenisin, önce bunun tarihini bir öğren'. 'Bizim tarihimizde yok' diyor. Bak şimdi ben sana tarih dersi veriyorum. Bunları bir defa iyi öğrenmesi lazım. Bakın çok ilginçtir, 1896-1919 Burkina Faso. Bu ülkeyi tamamen sömürge haline getirdiler. 1903 Moritanya. Moritanya'yı işgal ederek yoğun Hristiyan misyonerlik faaliyetlerini başlattılar. 1911, Çad. Çad'ı tamamen işgal ettiler, İslami eğitimi tamamen yasakladılar. 1916, Kamerun. Müslümanlara baskı uygulayarak misyonerlik faaliyetlerini sürdürdüler. 1917, Cibuti... Orası da Müslümandır. Afar Müslümanları tarafından başlatılan ayaklanmayı bütün insanlık dışı uygulamalarla bastırdılar, ayrıca Müslümanların dinlerini öğrenmelerini engellediler. 1945, yeniden Cezayir'e döndük. 8 Mayıs 1945'te bağımsızlık yanlısı 45 bin Cezayirliyi, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden katlettiler, 132 yıl işgal altında kalan Cezayir'de 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti. Buradan tabii Cezayirli kardeşlerime de bu vesileyle seslenmiş oluyorum. 1961 Paris... 17 Ekim 1961'de Fransız polisi, ülkelerinin Fransız koloni yönetiminden bağımsızlığını talep eden silahsız Cezayirli göstericilerin üzerine ateş açarak göstericilerin ölümüne sebep oldu. 1994, Ruanda... 800 bin Tutsi ve Hutu'nun ölümüyle sonuçlanan soykırım hakkında oluşturulan Ruanda Araştırma Komisyonun hazırladığı rapora göre, Fransa ülkede yapılan soykırıma faal olarak katılmıştır. Raporda, Fransa ayrıca soykırımcılara istihbarat, strateji, askeri eğitim desteği sağlamakla öldürülecek kişilerin listesinin belirlenmesine katkıda bulunmakla, silah temin etmekle suçlanmıştır."

'BİZİM TARİHİMİZDE SOYKIRIM YOKTUR'

Benzer şeylerin yine egemen güçler tarafından dünyanın değişik ülkelerinde yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Macron, sen önce bir defa bu işi hallet. Bizim tarihimizde soykırım yoktur. Ermeni soykırımı diye sözde bu ifadeyi dikkatli kullan. Önce bu işin bir tarihini öğren. Ermeniler, bizim ülkemizde hiçbir zaman soykırıma tabi tutulmadığı gibi şu anda ülkemizde 100 bin civarında vatandaş, vatandaş olmayan Ermeni var. Bunlar bizim ülkemizde yaşıyorlar. Yaşamaya da devam edecekler. Biz bunların mesela vatandaş olmayanları Ermenistan'a gönderebilirdik ama göndermedik. Çünkü kendi ülkelerinde bunların huzuru yoktu ama şu anda nereden çıktıysa bayram değil, seyran değil eniştem beni niye öptü, Macron çıktı Ermenileri öptü. Hayırlı olsun."

'BEN BUNA ÇOK YÜZLÜLÜK DİYORUM'

"Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde kapıda bekletilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? AB sürecinde neredeyiz?" şeklindeki soruyu ise Erdoğan, şöyle yanıtladı:

"Avrupa Birliği, ben buna iki yüzlülük demiyorum, çok yüzlülük diyorum, bunu iktidara geldiğimizden bu yana bize karşı hep uyguladı. Bir defa dürüst değiller. Yalanı acayip kullanıyorlar. İşte, şu en son mülteciler olayında bir taraftan kalkıp yüzümüze karşı 'Siz 3,5 milyon mülteciyi ülkenizde barındırıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun için biz de her türlü desteği vereceğiz'... Peki verin... Söz veriyorlar. Yalan dedim ya, 3 artı 3 milyar avro ilk etapta biz size bir destek vereceğiz... Peki şu ana kadar ne verdiler? Şu ana kadar 1 milyar 750 milyon avro verdiler. Nerede gerisi? Yok. Burada bizim bütçemize vermiyor, bunu uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Kızılay'a veya AFAD'a veriyor. İkide bir karşımıza çıkıyorlar şunu söylüyorlar: 'Hani proje?' Proje dediğin şey ne? Gel Kilis'e projeyi gör, nasıl uygulandı. Kampa gel. Gel Gaziantep'e, oradaki kampları gör. Hatay'a gel, oradaki kampları gör. Her taraf kamp. Gel buraları gör."

'BİZ MÜSLÜMAN OLDUĞUMUZ İÇİN ALMIYORLAR'

Şu anda 310 bin Suriyelinin Suriye'ye döndüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "310 bin mülteciye kim bakıyor? Suriye mi bakıyor? Biz bakıyoruz. Şu anda bizim Kızılay ekiplerimiz orada, devlet olarak biz oradayız, askerimiz orada. Bütün bunların hala bakımını biz yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği ile ilgili süreçte ilk başta 15 fasılla başladıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"15 faslın olduğu zamanda ben Başbakan olarak liderler zirvesine katılabiliyordum. O zaman da tabii liderler zirvesinde katılan ülkelerin sayısı şimdiki gibi değil, yanılmıyorsam 15 ülkeydik ve daha sonra ne zamanki Sarkozy Fransa'nın başına geldi, Merkel Almanya'nın başına geldi, geldikten sonra bütün bu fasılları 15'ten 35'e çıkardılar. Onunla da kalmadılar bir diğer taraftan da liderler zirvesini de ortadan kaldırdılar. Liderler zirvesini ortadan kaldırırken Türkiye dışında müzakereye en yakın olan ülkeleri aldılar, Türkiye'yi almadılar. Bununla kalmadılar ve bir anda hemen Avrupa Birliği üyelerinin sayıları tırmanmaya başladı. Onlar artarken Türkiye'yi dışarıda tuttular. İkide bir bize ne dediler? 'Bu fasılların gereklerini yerine getirmeniz halinde Türkiye'yi de alırız.' Türkiye'yi almamalarını artık açıklıyorum, ifşa ediyorum. Tek sebebi var, biz Müslümanız, bizi Müslüman olduğumuz için almıyorlar. Çıkın açıklayın bunu, bunu da açıklayamıyorlar. 'Nereden biliyorsun bunu?'... Bunu yine bu ülkelerin içinde görev yapmış Dışişleri Bakanlarından öğrendim. İtirafları... Vakti saati geldiğinde ismini de açıklarım. Bunlar bu kadar açık, net ortada."

Bunları söylediğinde, "Böyle şey olur mu?" şeklinde karşılık aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahaneleri şu, 'Sizi nüfusunuz kalabalık olduğu için almıyoruz.' Başta bunu niye demediniz? Türkiye'nin nüfusu oldu 82 milyon. Bundan dolayı Türkiye, Avrupa Birliğine yük olurmuş. Ne yük olacağız? Zaten siz Avrupa Birliği olarak eskiden parasal destekleri veriyordunuz. Şimdi artık bunları da kaldırdınız. Bir arada işte genç nüfus filan falan demeye başladılar. Bunların hepsi yalan." diye konuştu.

TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER

"Teröre destek olan bir Avrupa görüyoruz. Bu minvaldeki değerlendirmelerinizi de alabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine ise Erdoğan, "Teröre ve terör örgütlerine sadece Avrupa Birliği destek olmuyor ki. Bu konuda şu anda Amerika'nın Suriye'de yaptığı ne? PKK'nın özellikle terör ayağı olan ki zaten kendisi terör örgütü, YPG, PYD bunlar terör örgütü değil mi? Bunlara şu anda Amerika destek vermiyor mu? 23 bin tır ve kamyon, mühimmat, araç, silah, bunlar nereye geldi? Bunların hepsi Suriye'ye geldi. Şu anda bunlar kuzey Suriye'deki üslere, aynı zamanda bu terör örgütünün bulunduğu yerlere bunlar geldi. Bunların hepsi Irak tarafından buraya geldi ve silahlandırıldılar." dedi.

ABD'nin DEAŞ'a karşı mücadeleyi bu örgütlerle yürüttüğünü iddia ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Hani 'Kürtler dostumuzdur oyununa geliyorlar ya. 'Kürtlere karşı aman şöyle olmasın böyle olmasın' ne alakası var? Bunlar terör örgütleri. Terör örgütlerine geliyor bu desteği veriyorsun. Bir defa gözleme noktalarında filan tabii Amerika yok. Orada tabii biz 11-12 noktamız var. Bunun yanında Rusya'nın var. İran bile oralara pek girmedi ama Amerika nasıl olsa diyor benim üslerim var, işte 18 tane üssü var. Bu üslerde bütün gerekli olan destekleri onlara veriyor. Bu tür desteklerle de maalesef orada ortamı geren bir yapı söz konusu. Bu terör örgütlerini de Kürtler adına kullandığını söylüyor. Yoksa samimi Kürtlerin veyahut da bunların Kürtleri temsili diye bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

'SURİYE'DE DE AMERİKAN SİLAHLARI PİYASADA SATILIYOR'

ABD'nin terör örgütlerine verdiği silahları geri alacağına dair sözlerini hatırlatan Erdoğan, şunları anlattı:

"Ben kendilerine dedim ki, 'Sayın Trump, aynı şeyi bize Bush da söylemişti. Nerede? Irak'ta söyledi. Irak'a Amerika girdiği zaman ne olacak bu hal dediğimizde o zaman Bush bize dedi ki biz buradan ayrılırken bütün seri numaralı bizde olduğu için bu silahları alarak biz buradan çıkacağız ama daha sonra bizim oradaki terör örgütleriyle mücadelemizde baktık ki bütün Amerika'nın silahları orada. Şimdi, piyasada da var. Çünkü bu silahlar götürülmedi. Bu silahlar aynı zamanda piyasaya satıldı. Şu anda Suriye'de de yine Amerikan silahları piyasada satılıyor. Olay sadece bu terör örgütlerinin elinde değil. Geçim kaynakları nereden bunların. Çok ciddi bir silah pazarı var. Silah pazarında da bunlar şu anda satılıyor ama biz bunları kendilerine söylediğimiz halde bunlar hala buradan 'şöyle bir el çekelim, burada bir yanlış var', bunları demiyorlar. Fakat bu gerçekler tabii önlerine devamlı gelecek. En son Hamburg'da yaptığımız G20 Zirvesi'nde bunları yanındaki yetkili adamlarıyla beraber de konuştuk, görüştük. Aynen bunları kullandı. 'Biz buradan çekilirken bütün silahlarımızı alacağız, bunların seri numaralı bizde var' Biz de onlara aksini söyledik, tespitli söyledik ki o zaman aslında bin 250 tırdı, daha sonra bu rakam 23 bin tıra çıktı."

ASKERLİK SÜRESİ

Askerlik süresine ilişkin sorulan soruya Erdoğan, "Belli bir noktaya tabii askerlikte gelindi. Yani nihai noktayı henüz koymuş değiliz ancak yeni askerlik sistemi çalışmalarında bir defa milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacının karşılandığı, bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi aldığı, kamuoyunda olumlu algılanacak bir sistem oluşturmayı hedefledik. Daha önce 3-6-9-12 demiştim ama bu 6- 9-12 şeklinde şu anda belirlenmiş vaziyette. Tabii 6-9-12 şeklinde belirlenirken bunların içerisinde er, erbaş durumu söz konusu. Bunların yanında yedek subaylık aynı şekilde söz konusu. Bunların yanında aynı şekilde yedek astsubaylık da söz konusu. Bunlar olacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Mesela bedelli askerlik var, dövizli de var ama dövizli ile bedelli askerliğin karşılığı aynı olacak. Yani diyelim ki, şu kadar avro deniliyorsa, aynen o gün karşılığı nedir? Şu kadar TL. O kadar TL ile adım atılmış olacak. Bu konuyla ilgili işin bir diğer önemli yanı da şu. Gerek 6 ayda, gerek 9 ayda, gerek 12 ayda ki 12 ayı özellikle yedek subaylık olarak da gündeme getiriyoruz. Çünkü yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insan. Bu yetişmiş insanlardan özellikle silahlı kuvvetlerde istifade edelim. Bu konuyla ilgili olarak da, bu 12 olarak gözükse de bunun bir ayı zaten izin olarak geçiyor. Dolayısıyla da burada sadece 3 ay temel eğitim var. Bu temel eğitim yapılacak. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, askerlik dönemi hepsinde de belli bir ücret kendilerine ödenecek. Bu konuda da herhangi bir taviz söz konusu değil."

Bedelli ve dövizli askerlikle elde edilen gelirlerle, er, erbaş, astsubay, yedek astsubay ve yedek subayların ücretlerini karşılama noktasında planlamalar yapıldığını aktaran Erdoğan, şu anda son noktayı koyana kadar bu çalışmaları sürdüreceklerini, ondan sonra nihai adımın bu çerçeve yürütüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O çerçeveyi kaybetmeyeceğiz tabii. O da şudur. Burada biz personel kaynağı noktasında herhangi bir sıkıntıya girmeyeceğiz. Erbaş, er noktasında 7 milyon 325 bin 430 kişiden oluşan bir kaynak şu anda var. Aynı şey yedek subaylıkta da 223 bin 274, bu konuda kaynağımız söz konusu. Demek ki buralarda böyle bir sıkıntının içerisine girmeden bu işi bitirme imkanımız olacak." dedi.

Yeni sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı üzerine çalışacağını dile getiren Erdoğan, "Bedelli ve dövizli noktasında artık bir soru işareti kalmayacak. 'İşte acaba bunun fiyatı ne olacak?', 'bu ne olacak?' artık böyle bir şey söz konusu değil. Sabit bir fiyat üzerinden. O gün diyelim ki şu kadar avro mu? dendi, onun karşılığında TL neyse öbür tarafta da bedelli askerliğin karşıtı o olacak. Bu şekilde bunu sürdüreceğiz. Ama dediğim gibi, 6-9-12 ve yükümlü erbaş-er, bunun yanında yedek astsubay, astsubay bunlar olacak. Öbür tarafta da yedek astsubaylar yanında yedek subaylar olacak. Bu şekilde bu yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

KARTAL'DA ÇÖKEN BİNA

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'na ilişkin görüntülerin de izlendiği yayında, Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siz Kartal'ın belediye başkanısınız ve ikinci dönem orada belediye başkanlığı yapıyorsunuz. İkinci dönem belediye başkanlığı yaparken de yanı başınızda bu olay oluyor ve siz 5 gün sonra oraya geliyorsunuz. Genel başkan ise kendi belediye başkanının oraya ne zaman gittiğinden haberi yok. Hemen diyor, 'benimki bütün gün oradaydı'. Şimdi işin bir boyutu bu. Peki Bay Kemal 21 kişinin şehit olduğu böyle bir vakada, sen neredesin? Sen de oraya bir uğrayamaz mıydın? Ne olurdu yuhalanırdın diye mi korktun? 9 şehidimizin cenazesini kaldırdık. İstifa eden Akif Hamzaçebi o gün oradaydı ama Bay Kemal gene yoktu. Niye yoktun Bay Kemal? Sen nerede varsın ve kalkıp hala oradan AK Parti'ye suçlama yanlışları... AK Parti'nin döneminde mi bu binalar yapıldı? Böyle bir şey var mı? AK Partili belediyelerde böyle bir şey olduğu anda ben savunmam onları, eksiklerini söylerim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de belediye başkanlığı dönemi dahil, göreve geldiğinde önceki belediyelerden devraldığı bir şey olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"13 emsal vermek suretiyle inşaat ruhsatı veriliyorlardı. İlk defa bunu 3 emsale indiren benim. 3 emsale de indirirken sürekli olarak yüz binlikler bana geldiğinde, hep orayı da makaslamışımdır yerine göre. Bazen 3 emsali 2'ye, 2,5'a indirdiklerim de olmuştur. Çünkü dikey mimariye hep karşı çıktım. Başarılı oldum mu, olamadım. Niye? Bazı yerlerde bizim tasarrufumuzun dışında maalesef... Çünkü her yeri dolaşmıyorsun ki aynı anda. Ama burada böyle bir olay var. 21 şehit var. Sen bir defa o partinin genel başkanı olarak, gelip şöyle bir ziyaret edeyim, bir geçmiş olsun diyeyim demiyorsun. Senin oradaki belediye başkanın 5 gün sonra oraya geliyor. işte alana girişteki halini görüyorsunuz değil mi? Böyle bir olay olmuş, insan bir tevazu içinde üzgünlüğü olur. Özgün bir şekilde oraya gelir. Yok, bakıyorsunuz la teşbih çok farklı havalarda, adeta bir kovboy edasıyla geliyor."

'KILIÇDAROĞLU YALANI ÇOK İYİ BİLİYOR'

Erdoğan, CHP'li belediyelerin geçmiş dönemde yaptığı icraatlara ilişkin görüntülerin de izlendiği yayında, "Her şeyden önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun neyi bilip, neyi bilmediğini şu izlediğimiz ekrandan çok iyi gördük. Sayın Kılıçdaroğlu yalanı çok iyi biliyor. O işte çok başarılı. 'Türkiye ancak CHP'li belediyelerle belediyeciliği görecek' diyor. İşte ekranda sizler bize CHP'li belediyelerin ne halde olduğunu gösterdiniz. " dedi.

İstanbulluların, 1994 yılında İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan'a teslim ederken, kentte çöp, çukur, çamur, susuzluk, hava kirliliği, pis koku olduğunu, Haliç'in ise bitmiş durumda olduğunu kaydeden Erdoğan, "Çöp dağları almış başını gidiyor ve biz geldik verdiğimiz sözü tutacağız dedik." diye konuştu.

Çöp dağları deyince Ümraniye'deki çöp dağlarının oluşturduğu vahşi çöplüğün patladığı ve 39 kişinin hayatını kaybettiği olay aklına geldiğini aktaran Erdoğan, söz konusu yeri, spor tesisleri haline getirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP belediyeciliği budur Bay Kemal. İstanbul'da su mu vardı? El arabalarıyla bidonları taşıyan anneler, o hanımlar ne çileler çektiler. Yeni bir sektör oluştu o zaman, su istasyonları. Vatandaş suyunu satın alıyor, evinde küveti varsa küvetini dolduruyor ve onunla banyosunu yapıyordu. Şimdiki gibi her evde su falan yok. Sular akmıyor. Böyle berbat bir durum. Böyle bir dönemi yaşadık. Ama biz geldik 140 kilometreden İstanbul'a su getirdik" dedi.

2040 yılına kadar İstanbul'un su sorunu olmayacağını vurgulayan Erdoğan, İstanbul'da hava kirliliğine karşı gazetelerin maske dağıttığını, geldikleri dönemde ilk işlerinden birinin doğal gazı yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti.

Göreve başladığında İstanbul'da 50 bin haneye doğal gaz girdiğini anlatan Erdoğan, belediye başkanlığından ayrılıp cezaevine gittiği dönemde bu sayının 1 milyon 250 bine çıktığını, bununla da hava kirliliğine karşı mücadeleyi başarmış olduklarını anlattı.

Erdoğan, Haliç'te adacıklar oluştuğunu ve bütün o adacıkları kaldırdıklarını, balık tutulabilir bir alan haline geldiğini, Haliç Kongre Merkezi'ni inşa ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün mesele aşk meselesidir. Dertli olmak meselesidir. Derdiniz varsa bunları yaparsınız. Yani Neşat Ertaş'ın dediği gibi 'aşkına koşan yorulmaz'. Öyle koştuk ve İstanbulumuzu da bundan kurtardık. Bay Kemal'in de şunu öğrenmesi lazım. Çöp, çukur, çamur, bunları sıfırlayan AK Parti'dir, Refahtır, benim önceki partim. Daha sonra aynı istikamet ki bizimki bir belediyecilik ruhu. 1994'te başlamıştır ve öyle devam etmektedir. Tabii bunun yanında da yolsuzluk, yokluk, yasaklar, bunlar da o dönemde kalkmıştır."

Erdoğan, "(IMF) CHP yine bunu gündeme getirip duruyor. IMF daha 1-2 sene önce bizden borç istedi." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile ortak mitingler de inşallah yapacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu 4 parti bir araya gelmiş olabilir, 20 çürük yumurtadan 1 tane sağlam yumurta olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Teröre mesafe koymayan bu 4'lü çeteye, şunu hatırlatıyorum. Er veya geç eriyeceksiniz, biteceksiniz."

Erdoğan, "İstihdamda ciddi bir sıkıntı yaşamak diye bir durumumuz olmayacak. 0,5-1 puan gibi oynamalar olabilir, bunlar aşılacak olan sorunlardır." dedi.

AA