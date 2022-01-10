Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Engin Özkoç'un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden mesnetsiz açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Aydın, "Söz konusu açıklamaları nedeniyle Engin Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" ifadesini kullandı.

'KIŞKIRTICI AÇIKLAMALARINI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ'

Aydın'ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarının tümüyle mesnetsizdir ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki; Sayın Cumhurbaşkanımız, 40 yılı aşkın var olan bir yapının 'terör örgütü' olarak ilan edilmesi ile devletten ve toplumdan tasfiyesi edilmesi mücadelesine liderlik etmiş ve çok önemli başarılar elde etmiştir. Bu nedenle FETÖ, Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir husumet beslemektedir. Aynı durum PKK için de geçerlidir. 40 yıllı aşkın bir geçmişi olan bu terör örgütü, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği ve mücadelesi sayesinde bitme noktasına getirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı, canı pahasına mücadele ettiği terör örgütlerinin parçası veya yardımcısı olarak göstermek açık bir iftiradır ve kişilik haklarına ağır bir saldırıdır. Kaldı ki adı geçen kişi bu nitelikteki kışkırtıcı açıklamalarını artık alışkanlık haline getirmiştir."