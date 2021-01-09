Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyarbakır’da şehit olan askerin annesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyarbakır’da şehit olan askerin annesine başsağlığı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyarbakır’da şehit olan askerin annesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’ın Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in annesi Aynur Çelik ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı diledi.

09 Ocak 2021, Cumartesi 22:45 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in annesi Aynur Çelik ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Aynur Çelik’e oğlu Mehmet Çelik’in şehadeti dolayısıyla taziyelerini iletti. Şehit Mehmet Çelik’e Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.

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İHA

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