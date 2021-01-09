Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in annesi Aynur Çelik ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Aynur Çelik’e oğlu Mehmet Çelik’in şehadeti dolayısıyla taziyelerini iletti. Şehit Mehmet Çelik’e Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin kanının yerde bırakılmayacağını ifade etti.

İHA