Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
02 Kasım 2020, Pazartesi 18:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Elif'in el salladığı hastanedeki görüntüsüyle birlikte Erdoğan tarafından paylaşılan mesaj şöyle:
"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."
İSTANBUL (DHA)
BUNLARI DA OKUYUN