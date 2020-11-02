Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

02 Kasım 2020, Pazartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Elif'in el salladığı hastanedeki görüntüsüyle birlikte Erdoğan tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

"Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."

İSTANBUL (DHA)

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