Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

2011 yılında 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunmuştuk. O günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim için pusula görevi görmüştür.

2023 hedefleri içte ve dışta pek çok kişiyi rahatsız etmiştir.

Tüm saldırıların hepsini boşa çıkardık. Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Çok büyük bedeller ödedik. Sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin üstünden de gelmeyi başardık.

2019 yılı işte bu sıkıntıları ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu. Türkiye için 2019 yılı 'yıkılış yılı' olarak öngörülmüştü. Biz 2019'u tekrar yükseliş yılına dönüştürdük.

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak, hedeflerimize yöneldik.

Hem Akdeniz başta olmak üzere yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.

2020 yılında her alanda çok daha fazlasını gerçekleştirerek, milletimize bize verdiği destek için borcumuzu ödemeye çalışacağız.

Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.

"2019 verimli şekilde tamamlandı"

2019'u zor ama bir o kadar da verimli olarak tamamladık. Genel tabloya baktığımızda 1451 eylemin 1161'ini tamamladığını görüyoruz. Bütçe konusundaki sıkıntılara rağmen ilk yarıda %98, ikinci yarıda ise %89 gerçekleşme oranı yakaladık. Yaklaşık 68 milyar TL bütçe kullandık.

Eğitim ile başlıyoruz. Geçtiğimiz 17 yılda eğitim öğretimde alt yapı eksikliklerini gidermenin gayreti içinde olduk. Çocuklarımız için kolları sıvadık. Öğretmen sayısını 652 bin ilave ile 940 bine çıkardık. Derslik sayısına 316 bin ilave yaptık. Üniversite sayısını 207'e ulaştırdık. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı ise 1.6 milyondan 8 milyona tırmandı. Birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite.' Onların tespiti de doğru olabilir. Şuan öğrenci adaylığımızda 10 öğrenciden 1'i girerken, şimdi hamdolsun 10'da 10 üniversiteye girer oldu. Bu şuan keyfiyet itibariyle sıkıntımız olabilir ama biz keyfiyeti de yakalayacağız. Bu öğrencilerimiz batı ile yarışır hale gelecektir.

Üniversite harçlarını kaldırdık. Gençler bu harçlarla ilgili protesto yapıyorlardı. Bunu kaldıran AK Parti iktidarıdır.

Okullarımızın hangi alanda desteklenmesi gerektiğini gösterecek okul profili değerlendirme sistemini 2019 yılında oluşturduk. 3 ay içinde hayata geçiriyoruz. 2019'da ezberlemeyi değil, tasarlamayı, analitik düşünmeyi, 5000'den fazla tasarım atölyesini okullarımızda açtık. 2000 adet ve izleyen dönemde 10 bin adet beceri atölyesi kurmayı planlıyoruz. Bu okullarda çıraklık, kalfalık, ustalık eğitimi vererek, lise diploması almanın önünü açıyoruz.

Hastane kapılarında eziyete çözüm

Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Vatandaşlarımızı hastane kapılarında eziyet çekmekten kurtaracak insanca sistem kurmaya çalıştık.

Hastane ve diğer yataklı kurumlarımızı 2600'den 5500'e yükselttik. Yatak kalitesinden, odaların kalitesine varıncaya kadar...

Hastanelerimizin toplam sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkardık. Doktor sayısını 161 bine, toplam sağlık çalışanını ise 1 milyon 25 bine çıkardık.

Kişi başına yapılan sağlık harcamasını, 19 TL'den 140 TL'ye çıkartırken, vatandaşlarımızın ceplerinden harcama oranını yüzde 20'den yüzde 17'ye gerilettik.

İnşaatı devam eden 64 adet sağlık sektörünü hizmete açacağız.

2019 yılı itibarityle anti-serum üretimine başladık.

Ülkemize gelen hasta sayısı Kasım 2019 itibariyle yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1.5 milyona yükseltmeyi umuyoruz.

Tek tip sigara kullanımda 7. ülke

Sigara başta olmak üzere, tütünle mücadele konusunda, tek tip sigara paketi uygulamasıyla bu alanda 7. ülke olduk.

Tüm milletime sesleniyorum, gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın.

Yerli ilaç ve plazma üretimiyle yerli cihaz geliştirilmesi konusunda engel çıkaranların yaptıkları vatana ihanetle eşdeğerdir.

Hakim-Savcı sayımızı 20 bin 629'a çıkardık. Mahkeme sayılarını artırdık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık.

Önemli bir çalışma olan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da birkaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. İnfaz düzenlemesi birkaç haftaya Meclis gündemine gelecek.

Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesini hukukun üstünlüğü temel şartı olarak görüyoruz.

'Geç gelen adalet adalet değildir' yaklaşımıyla, hedef süre uygulaması başlattık. Soruşturmalarda yüzde 70, yargılamalarda yüzde 80'in üzerinde hedef sürelere uyulduğu görülüyor. Bu uygulamayı Adli Tıp'ta da hayata geçiriyoruz.

"Ne kadar terör örgütü varsa başını ezdik"

PKK, YPG'den DEAŞ'a, FETÖ'ye kadar, ne kadar örgüt varsa hepsini başını ezdik, eziyoruz ve ezeceğiz.

Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilecek pek çok eylem engellendi.

Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat entresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri, malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, dağa kaçırılan evlatlarının resimleri ile dik duruşlarını sürdürürken, bir bakıyorsunuz ki ana muhalefet heyeti ve o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.

15 Temmuz'da milletimize kurşun sıkan FETÖ'yü temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir.

Şuanda polisimiz, jandarmamız, korucularımız... Hiçbir ayrım yok. El ele omuz omuza terörle mücadeleyi sürdürüyor.

Yeni hizmet binasının açılışını yaptığımız MİT ülkenin gururu haline gelmiştir. Yakında MİT'in İstanbul şubesinin de açılışını yapacağız.

Kanal İstanbul açıklamaları

17 yılda 250 milyar TL'nin üzerinde ulaşım yatırımı yaptık.

Geçmişteki yollarımızın halini düşünün. Cumhuriyet tarihi boyunca 6000 km bölünmüş yol yapılmıştı. Ondan sonrası tamamen bize ait. Bazı yerlerde 3 gidiş 3 geliş, bazı yerlerde 4 gidiş 4 geliş.

Bu yollar ülkemizdeki trafiğin yüzde 82'sine hizmet veriyor.

Yol projelerimizin kapsamında dikimi yapılan ağaç sayısı 68 milyonu aştı ey çevreciler.

Ülkemizin ticaret turizm merkezlerini 426 km'lik İzmir-İstanbul otoyolunu hizmete açtık.

İzmir'i Çavdarlı Limanı'na bağlayan otoyolun 90.5 kilometrelik kısmını geçtiğimiz ekim ayında hizmete açmıştık. Kalanını da önümüzdeki günlerde trafiğe açacağız.

40 km uzunluğa sahip 171 köprü, viyadük ve kavşağı tamamlayıp hizmete açtık.

İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği günde üzerinde 500 bin kişinin taşındığı yere dönüştü. Deniz trafiğini engellemek mümkün değildir.

Mega projelere yenilerini ekliyoruz. Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok. Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru.

Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir. Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir.

Kanal İstanbul projesinde 2 liman, bir yat limanı, 2 demiryolu hattı ve 500 bin kişilik konut alanı yer alacak.

Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

Tüm demiryollarımızda 2019'da 245 milyona yakın yolcu taşıdık.

Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8., Avrupa'da 6. sıradayız.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında mart ayında test sürüşleri başlayacak.

Türkiye'nin zafer anıtı İstanbul Havalimanı'nda 2019'da toplamda 51 milyonu aşkım yolcu trafiğe çıktı.

İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının ikinci fazını haziran ayında hizmete sokmayı planlıyoruz.

Türkiye 10 ülkeden biri olacak

Yeni uydu projelerinin üretimine başladık. Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak.

Türksat 5A uydusunu 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz.

Bayındırlıkta yerleşim yerlerinin tamamını insanlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Amacımız 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamaktır.

TOKİ vasıtasıyla 4 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı 725 bin güvenli konutu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik.

Zorunlu depozito uygulamasına bu yıl başlatıyoruz. Kalkınmanın temel unsuru olan enerji konusunda 17 yılda Cumhuriyet tarihini kat be kat aşan başarılar yakaladık. Enerjide kurulu gücümüzü 91 bin 267 megavata yükselttik.

Rusya'dan gelen doğalgazı Karadeniz'in altından topraklarımıza getiren ve oradan Avrupa'ya ulaştıracak olan Türk Akım'ın vanalarını açtık.

Türk Akım'ın patent hakkı Sayın Putin'e aittir.

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı hızla ilerliyor. 244 Türk öğrencimizin 88'i geçen yıl eğitimini bitirip işbaşı yaptı. 2019 yılı itibarıyla 81 ilimizin tamamına doğalgaz arzı sağlamış durumdayız. Hedef, ilçelerimizin tamamına ulaşmak. Bor madenini ileri teknoloji ile işlemeye ve değerlendirmeye önem veriyoruz.

Bu yıl bor satışında 820 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Artık bunda milyarlarca doları yakalamak zorundayız.

2 tane sondaj gemimiz olduğu gibi, 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlar bizim kendi malımız. Şimdi inşallah, birileri duymasın, 3.'yü almanın gayreti içindeyiz.

Et ithalatına değindi

Son 17 yılda tarım, orman ve hayvancılıkta da ülkemizi ilklerle tanıştırdık. Çiftçilerimize bugüne kadar 138 milyar TL tutarında tarımsal destek verdik. Tohum üretimimiz 1 milyon tonu geçti. Tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz. Ülkemizin orman varlığını artırdık.

Orman varlığımızı 2020'nin sonunda 22.9 milyon hektara ulaştıracağız.

Bu yıl 6.6 milyar TL hayvancılık desteği vereceğiz. Bu yıl et ithalatını iyice azaltacak ve inşallah 2022 yılında tamamen sıfırlayacağız. 21 bin yaşlı vatandaşımızın günlük bakımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Geçtiğimiz yıl 26 bin 284 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladık.

Sosyal yardımları, medeniyetimizin en önemli değeri olarak görüyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl 55 milyar TL sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdik.

İş verenlerin yükünü hafifletmek için destek

Çalışma hayatımızda da önemli iyileştirmeler sağladık. İş gücümüz 33 milyonu aşmış durumda. İş verenlerin yükünü hafifletmek için asgari ücret desteğini bu yıl da sürdüreceğiz.

Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden emeklilerin aylıklarındaki kesinti oranını kaldırdık.

Bu yılın ilk yarısında 15 yeni spor tesisini açacağız. 10 gençlik merkezi ve bir gençlik külliyesini gençlerimizin kullanımına sunacağız.

Siyasette, bürokraside gençlerimize daha fazla görev verdik. 2019 yılını 'gönüllülük yılı' ilan ettik.

Tüm illerimizdeki gençlerimizi sivil toplum faaliyatlerine teşvik ettik. Mavi bayrak sıralamasında, dünya sıralamasında 3. olduk. 2020 yılı sonuna kadar 10 kütüphanemiz daha hizmete girecek.

Uluslararası ölçekte ses getiren 57 müzeyi hizmete açtık.

Göbeklitepe'yi ziyarete açtık. 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan ettik.

Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 2019'da yüzde 12 arttı, 51.5 milyonu buldu.

Dizi sektörümüz 2019'daki 350 milyon dolarlık ihracatla ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Milli gelirde artış

Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar çıkartarak 4 kat artırdık.

Kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek döviz kurunu istikrarlı bir çizgiye oturttuk.

Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak. 2003 yılı öncesin 16 yılda, yıllık enflasyon ortalaması, faiz itibariyle söylüyorum, 68.7 seviyesindeyken, 2003'ten bu yana ortalama yüzde 10.3 olarak gerçekleşti.

Yeni ekonomi programında enflasyonun bu yıl yüzde 8.5'e, program sonunda da yüzde 4.9'a düşmesini hedefliyoruz. Ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 105 milyar doların üzerine çıktı.

Birileri konuşuyor, her şey ortada. Ekonomik göstergelerin tamamı önümüzdeki dönem için olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor.

Uluslararası yatırımlarda ülkemiz oldukça iyi konumda yer almayı sürdürüyor. Doğrudan yatırımlar 217 milyar doları aşmış bulunuyor.

Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükseldi.

Dış ticaretimiz 180.6 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığımız yüzde 44.9 oranında azaldı.

Milli Teknoloji Hamlemize hız verdik. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil prototipini milletimizin takdirine sunduk. Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaştık. Gemlik ilçemizde ilk etapta 1 milyon metrekarelik alana kurulacak fabrika ile üretim orada yapılacak.

Yatırım teşvikleri sayesinde toplamda 212 binin üzerinde ilave istihdam oluşturacağız. KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 2.3 milyar TL'lik destek sağladık. Türkiye Uzay Ajansı'nı 2018 aralık ayında kurduk.

Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceğiz. Teknofest'i bu sene Gaziantep'te yapacağız.

Savunma Sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'ler seviyesine çıkardık. 800 zırhlı aracımızı güvenlik güçlerimize teslim ettik. MİLGEM projesinin dördüncü gemisi Kınalıada'yı Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı da Kınalıada korvetimize yerleştirdik.

İnsansız hava, kara, deniz araçları ve roket projeleri süratle ilerliyor. Onlar yapar da biz yapmaz mıyız? Gidiyorduk kapılarına kongre müsaade etmiyordu. Şimdi hepsi bizde var. İHA'sı da var, SİHA'sı da var. Şimdi ne geliyor? Akıncı geliyor Akıncı. Akıncı bambaşka. Donanımlarıyla çok çok farklı. İrtifa, uçuş, mühimmat hepsi çok çok güçlü, o da bizim zenginliğimiz olacak. Dünyada bu sınıfta en iyi aracı üreten 3 ülkeden biri olduk.

"Oyunları bozduk, terör koridorunu parçaladık"

Yurt dışı temsilcilik sayımızı 246'ya, büyükelçilik sayısını 142'ye çıkardık.

Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde yeni bir ivme yakalamayı umut ediyoruz.

Suriye krizinin sınırlarımıza dayanan terör örgütleri üzerinden ülkemize ihracı gayreti bizi sahada var olmaya itmiştir.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile DEAŞ balonunu söndürdük. PYD üzerinden kurulan oyunları bozduk.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör koridorunu parçaladık.

Soçi mutabakatı ile büyük bir insanı trajedinin önüne geçtik.

KKTC ve Libya ile yaptığımız anlaşmalarla oyunları bozduk.

Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayı imzaladık.

Arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz. İlk olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisi bölgede sismik çalışmalar yürütecek. Libya'daki meşru hükümetin ayakta kalmasını bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırları dışında başladığının bilinciyle siyasi, ticari, insanı, diplomatik ve askeri tüm imkanlarımızı güneyimizdeki coğrafyanın istikrarı için seferber etmeyi sürdüreceğiz.



