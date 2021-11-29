Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Musevilik inancına sahip bütün vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

29 Kasım 2021, Pazartesi 14:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Musevilik inancına sahip tüm vatandaşların bayramını gönülden tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Coğrafyamız binlerce yıldır her biri çok kıymetli farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu zenginliğin beraberinde getirdiği tarihi sorumluluğun bilincinde olarak; dil, din, ırk ayrımına karşı durarak, tüm vatandaşlarımızın özgürce ve güvenle bir arada yaşayabilmelerini temin etmeyi en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz.

Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz.

Bu düşüncelerle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı’nı tebrik eder, bu özel günün esenlikler getirmesini dilerim" 

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