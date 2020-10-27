Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da meydana gelen patlamayla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

27 Ekim 2020, Salı 00:09 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah’ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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