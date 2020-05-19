Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ilısu Barajı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan Ilısu Barajı’yla ilgili paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ilısu Barajı’ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



