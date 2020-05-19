Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ilısu Barajı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ilısu Barajı paylaşımı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ilısu Barajı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Ilısu Barajı’yla ilgili paylaşımda bulundu.

19 Mayıs 2020, Salı 22:04 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan Ilısu Barajı’yla ilgili paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Ilısu Barajı’ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


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