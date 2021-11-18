Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için başsağlığı mesajı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.

18 Kasım 2021, Perşembe 23:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA


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