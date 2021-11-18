Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmran Kılıç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı paylaştı.
18 Kasım 2021, Perşembe 23:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
AA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN