İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri yürekten selamlıyorum. Adını Kılıçarslan'ın komutanından alan Muğla... İstiklal Harbi'mizde bu bölgede en çok şehidi veren Muğla, mahallelerinle seni selamlıyorum Muğla. Bodrum'u, Dalaman'ın, Fethiye'yi selamlıyorum. Bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Bu meydanda terör örgütlerine ve darbecilere karşı cesaretle mücadele eden gazilerimizin cesareti var. Muğla'ya hizmet yakışır. Muğla'ya eser yakışır, yatırım yakışır. Muğla'ya AK Parti belediyeciliği, Cumhur İttifakı yakışır.

"BODRUM'U YILLARDIR SEL ALIP GÖTÜRÜYOR"

Muğla'yı yıllardır CHP yönetmedi mi? Ne yaptılar. Ne olur artık benim milletim bu CHP zihniyetine dersini şu sandıkta bir versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada. Hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz. 37 gün kaldı, çalışalım ve bu işi bitirelim. Muğla'ya 3 bin 179 yeni derslik kazandırdık. Yurt binaları açtık. Ağlama be, ağlatıyorsun beni de ağlatacaksın. Bodrum ve Milas Devlet Hastaneleri ile Yatağan Devlet Hastanesi'nin yapımları devam ediyor. Muğla'da 3 bin 320 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 321 bin vatandaşımızın sorununu çözdük.

"KIRAATHANE DİYORUM, KUMARHANE ANLIYORLAR"

Ben Kıraathane diyorum CHP'liler ne anlıyor kumarhane. Bunlar tabii yatıp kalkıp kumarla meşguller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta bunlar olacak ve her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim oraya gelecekler hem derslerini çalışacak hem de orada çaylarını, kahvelerini içmek suretiyle 'Benim ne devletim varmış, benim ne belediyem varmış' diyecek. İşte biz hizmet belediyeciliği diyoruz.

"BURADAN MÜJDEYİ VERİYORUM..."

Şimdi buradan müjdesini veriyorum: Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sandras İçme Suyu Projesi'ne bu yıl başlıyoruz.﻿﻿ Milas'a doğal gaz getireceğimizin müjdesini buradan veriyorum.﻿﻿﻿﻿

"SEN ÜRKEKSİN, KORKAKSIN"

Bugün Türkiye'de iki ittifak var. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta zillet, illet ittifakı var. Asıl karar bu ittifakların neyi temsil ettiklerine bakılarak verilecek. CHP, HDP ve diğerleri sizin ittifakınız ortada. Biz sizi sesinizden tanırız, sesinizden. HDP'nin kimi desteklediğini kendileri de milletimiz de biliyorlar. Ne diyorlar: AK Parti ve MHP'yi kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz. 15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim. Haber gelince hemen eşim, damadım, kızım, torunlarım buradan hareket ettik. Ve son ana kadar pilota nereye ineceğimizi söylemedik. Gece 01.15 fakat yüz binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse 23.15'te de Bay Kemal oraya gelmiş ve FETÖ'cülerin arasından geçip Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. 'Bilsem ben de beklerdim' diyor. Sende o yürek var mı? Sen ürkeksin, korkaksın. Sende o yürek yok.