Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz hesabı için başsağlığı mesajı yayımladı.
28 Kasım 2021, Pazar 23:02 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.